La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in Lithuania a Akveo oscil·la entre €42.3K i €59.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Akveo. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$52.8K - $64K
Lithuania
Rang Habitual
Rang Possible
$48.7K$52.8K$64K$68.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Akveo?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a Akveo in Lithuania és una compensació total anual de €59,057. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Akveo per al rol de Gestor de Disseny de Producte in Lithuania és €42,256.

