Directori d'Empreses
AKQA
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

AKQA Salaris

El rang de salaris de AKQA varia de $12,040 en compensació total anual per a Gerent de Disseny de Producte a l'extrem inferior a $130,000 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de AKQA. Última actualització: 8/20/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $130K
Dissenyador de Producte
Median $65K
Analista de Negocis
$81.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Redactor Publicitari
$63.8K
Màrqueting
$119K
Gerent de Disseny de Producte
$12K
Gerent de Projecte
$112K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$106K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at AKQA is Enginyer de Programari with a yearly total compensation of $130,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AKQA is $93,899.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a AKQA

Empreses relacionades

  • M.C. Dean
  • Inmar
  • HCSS
  • Caissa
  • Deltek
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos