Airtel Africa Salaris

El salari de Airtel Africa oscil·la entre $5,814 en compensació total anual per a un Gestor d'Operacions de Negoci a la banda baixa fins a $241,200 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Airtel Africa. Darrera actualització: 11/16/2025

Enginyer de Programari
Median $21.6K

Enginyer de Programari Backend

Comptable
$23.1K
Gestor d'Operacions de Negoci
$5.8K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$23.1K
Gestor de Producte
$53.4K
Gestor de Projectes
$43.8K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$241K
Arquitecte de Solucions
$59.9K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Airtel Africa és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $241,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Airtel Africa és $33,476.

