Airbus
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Spain

Airbus Enginyer de Programari Salaris a Spain

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Spain a Airbus totalitza €53.6K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Airbus. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Airbus
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Total per any
€53.6K
Nivell
Junior
Base
€45.4K
Stock (/yr)
€2.1K
Bonus
€6.2K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Airbus?

€142K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Airbus in Spain és una compensació total anual de €60,630. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Airbus per al rol de Enginyer de Programari in Spain és €45,372.

