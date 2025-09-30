La compensació de Enginyer de Programari in Munich Metro Region a Airbus totalitza €80K per year per a L2. El paquet de compensació year mitjà in Munich Metro Region totalitza €83.7K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Airbus. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
