La compensació de Enginyer de Programari in India a Airbus oscil·la entre ₹1.23M per year per a L1 i ₹2.54M per year per a l3. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹2M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Airbus. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
