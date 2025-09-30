La compensació de Enginyer de Programari in France a Airbus totalitza €56.4K per year per a l3. El paquet de compensació year mitjà in France totalitza €42.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Airbus. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
