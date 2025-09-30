Directori d'empreses
Airbus
  • Greater Bengaluru

Airbus Enginyer Mecànic Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Mecànic in Greater Bengaluru a Airbus totalitza ₹1.96M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Airbus. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
Total per any
₹1.96M
Nivell
E2
Base
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹102K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a Airbus?

₹13.94M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Airbus in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹3,401,519. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Airbus per al rol de Enginyer Mecànic in Greater Bengaluru és ₹1,875,955.

Altres recursos