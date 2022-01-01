Air Liquide Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Air Liquide varia de $3,681 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $124,773 per a Investigador UX a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Air Liquide. Última actualització: 8/13/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $63.8K
Comptable
$35.3K
Assistent Administratiu
$17.8K

Enginyer Biomèdic
$84.6K
Analista de Negocis
$58.7K
Desenvolupament de Negocis
$45.4K
Servei al Client
$31.6K
Analista de Dades
$80.4K
Científic de Dades
$122K
Enginyer Elèctric
$104K
Analista Financer
$3.7K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$99.5K
Enginyer Mecànic
$51.6K
Gerent de Projecte
$58.9K
Arquitecte de Solucions
$19.1K
Recompenses Totals
$16.6K
Investigador UX
$125K
PMF

El rol més ben pagat informat a Air Liquide és Investigador UX at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $124,773. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Air Liquide és de $58,667.

