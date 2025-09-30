Directori d'empreses
AIG
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

  • New York City Area

AIG Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in New York City Area a AIG totalitza $200K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AIG. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
AIG
VP Data Engineering
New York, NY
Total per any
$200K
Nivell
-
Base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
6 Anys
Anys d'exp
20 Anys
Quins són els nivells professionals a AIG?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

Altres recursos