AIG
AIG Information Technologist (IT) Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Information Technologist (IT) in New York City Area a AIG totalitza $94.3K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AIG. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Total per any
$94.3K
Nivell
hidden
Base
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a AIG?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
أعلى حزمة راتب لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) في AIG in New York City Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $299,875. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في AIG لوظيفة jobFamilies.Information Technologist (IT) in New York City Area هو $101,300.

Altres recursos