Agorapulse
Agorapulse Salaris

El salari de Agorapulse oscil·la entre $63,795 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $96,366 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Agorapulse. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Gestor de Producte
$83.7K
Enginyer de Programari
$63.8K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$96.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Agorapulse és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $96,366. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Agorapulse és $83,709.

Altres recursos