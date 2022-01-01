Agora Salaris

Directori d'empreses
El salari de Agora oscil·la entre $59,013 en compensació total anual per a un Arquitecte de Solucions a la banda baixa fins a $160,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Agora. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $160K
Èxit del Client
$73.6K
Recursos Humans
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Arquitecte de Solucions
$59K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Agora és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $160,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Agora és $111,440.

