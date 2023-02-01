Directori d'empreses
Agency for Science, Technology and Research
Agency for Science, Technology and Research Salaris

El salari de Agency for Science, Technology and Research oscil·la entre $48,215 en compensació total anual per a un Enginyer Químic a la banda baixa fins a $91,734 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Agency for Science, Technology and Research. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $78.8K

Científic de Recerca

Científic de Dades
Median $91.7K
Enginyer Biomèdic
$73.6K

Enginyer Químic
$48.2K

Enginyer de Recerca

Analista de Dades
$49.5K
Enginyer de Maquinari
$66.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Agency for Science, Technology and Research is Científic de Dades with a yearly total compensation of $91,734. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Agency for Science, Technology and Research is $70,028.

