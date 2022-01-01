Afterpay Salaris

Directori d'empreses
El salari de Afterpay oscil·la entre $70,350 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $278,600 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Afterpay. Darrera actualització: 9/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $99.9K
Comptable
$70.4K
Analista de Negoci
$149K

Analista de Dades
$119K
Científic de Dades
$83.5K
Recursos Humans
$279K
Màrqueting
$177K
Gestor de Producte
Median $108K
Vendes
$159K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$166K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Afterpay, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

The highest paying role reported at Afterpay is Recursos Humans at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afterpay is $134,325.

