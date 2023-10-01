Directori d'Empreses
AFRY
    AFRY is a European company specializing in engineering, design, and advisory services. They offer sustainable solutions for infrastructure, industry, energy, and digitalization.

    https://afry.com
    1895
    18,687
