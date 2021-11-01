Directori d'empreses
Aflac
Aflac Salaris

El salari de Aflac oscil·la entre $54,725 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $302,504 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aflac. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Assistent Administratiu
$60.3K
Científic de Dades
$303K
Recursos Humans
$54.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Tecnòleg de la Informació (TI)
$101K
Enginyer de Programari
$103K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$156K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Aflac és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $302,504. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Aflac és $101,505.

