Afiniti
Afiniti Salaris

El salari de Afiniti oscil·la entre $6,992 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $189,050 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Afiniti. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Científic de Dades
Median $139K
Enginyer de Programari
Median $7K
Analista de Dades
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Negoci
$79.6K
Analista Financer
$21.4K
Màrqueting
$19.9K
Dissenyador de Producte
$189K
Gestor de Producte
$17.3K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$166K
Arquitecte de Solucions
$129K
PMF

The highest paying role reported at Afiniti is Dissenyador de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $189,050. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Afiniti is $50,497.

