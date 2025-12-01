Directori d'empreses
Affirm
Affirm Gestor de Programes Tècnics Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Programes Tècnics in United States a Affirm totalitza $300K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Affirm. Última actualització: 12/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Affirm
Technical Program Manager
Seattle, WA
Total per any
$300K
Nivell
L6
Base
$175K
Stock (/yr)
$125K
Bonus
$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Affirm?
Últimes Enviaments de Salaris
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

50%

ANY 1

50%

ANY 2

Tipus d'Accions
RSU

A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)

  • 50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Affirm in United States és una compensació total anual de $475,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Affirm per al rol de Gestor de Programes Tècnics in United States és $325,000.

Feines destacades

Empreses relacionades

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
Altres recursos

