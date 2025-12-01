Directori d'empreses
Affirm
  • Operacions d'Atenció al Client

  • Tots els Salaris de Operacions d'Atenció al Client

Affirm Operacions d'Atenció al Client Salaris

La compensació total mitjana de Operacions d'Atenció al Client a Affirm oscil·la entre CA$62.4K i CA$90.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Affirm. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$51.7K - $59K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$45.1K$51.7K$59K$65.6K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

50%

ANY 1

50%

ANY 2

Tipus d'Accions
RSU

A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:

  • 50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)

  • 50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions d'Atenció al Client a Affirm és una compensació total anual de CA$90,911. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Affirm per al rol de Operacions d'Atenció al Client és CA$62,405.

Altres recursos

