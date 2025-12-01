La compensació de Analista de Negoci in Canada a Affirm oscil·la entre $167K per year per a L5 i $218K per year per a L6. El paquet de compensació year mitjà in Canada totalitza $180K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Affirm. Última actualització: 12/1/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L5
$167K
$144K
$22.8K
$0
L6
$218K
$174K
$43.5K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
50%
ANY 1
50%
ANY 2
A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 2 anys:
50% s'adquireix en el 1st-ANY (12.50% trimestral)
50% s'adquireix en el 2nd-ANY (12.50% trimestral)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Affirm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
