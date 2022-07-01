Directori d'Empreses
Aera Technology
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Aera Technology Salaris

El rang de salaris de Aera Technology varia de $13,065 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $348,250 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aera Technology. Última actualització: 8/15/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Cap de Gabinet
$197K
Científic de Dades
$13.1K
Màrqueting
$15.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Gerent de Projecte
$123K
Vendes
$348K
Enginyer de Programari
$124K
Gerent de Programa Tècnic
$53K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Aera Technology és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $348,250. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Aera Technology és de $122,912.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Aera Technology

Empreses relacionades

  • Andela
  • Zoho
  • Whatfix
  • Epicor
  • Plex Systems
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos