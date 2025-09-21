Directori d'empreses
Adventist HealthCare Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United States a Adventist HealthCare oscil·la entre $111K i $151K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Adventist HealthCare. Última actualització: 9/21/2025

Compensació Total Mitjana

$118K - $143K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$111K$118K$143K$151K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Adventist HealthCare in United States és una compensació total anual de $150,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Adventist HealthCare per al rol de Enginyer de Programari in United States és $110,500.

