Directori d'Empreses
Advantest
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Advantest Salaris

El rang de salaris de Advantest varia de $30,475 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $263,310 per a Enginyer Elèctric a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Advantest. Última actualització: 8/15/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Median $138K

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Servei al Client
$38K
Analista de Dades
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Enginyer Elèctric
$263K
Enginyer de Maquinari
$150K
Màrqueting
$146K
Enginyer Mecànic
$41.8K
Dissenyador de Producte
$30.5K
Gerent de Programa
$254K
Gerent de Projecte
$239K
Gerent de Programa Tècnic
$249K
Redactor Tècnic
$59.3K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Advantest és Enginyer Elèctric at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $263,310. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Advantest és de $141,863.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Advantest

Empreses relacionades

  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Lam Research
  • ASML
  • KLA
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos