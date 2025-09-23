Directori d'empreses
Advanced Communications and Electronics
Advanced Communications and Electronics Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Saudi Arabia a Advanced Communications and Electronics oscil·la entre SAR 122K i SAR 173K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Advanced Communications and Electronics. Última actualització: 9/23/2025

Compensació Total Mitjana

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Rang Habitual
Rang Possible
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Rang Habitual
Rang Possible

SAR 600K

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Advanced Communications and Electronics?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia és una compensació total anual de SAR 172,501. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Advanced Communications and Electronics per al rol de Enginyer de Programari in Saudi Arabia és SAR 121,500.

