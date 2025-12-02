Directori d'empreses
AdStart Media
La compensació total mitjana de Recursos Humans in Vietnam a AdStart Media oscil·la entre ₫1.12B i ₫1.57B per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de AdStart Media. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Rang Habitual
Rang Possible
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a AdStart Media?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a AdStart Media in Vietnam és una compensació total anual de ₫1,571,596,110. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a AdStart Media per al rol de Recursos Humans in Vietnam és ₫1,122,568,650.

