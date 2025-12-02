Directori d'empreses
ADP
ADP Analista de Dades Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Dades in United States a ADP oscil·la entre $89.3K i $122K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ADP. Última actualització: 12/2/2025

Compensació Total Mitjana

$95.6K - $116K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$89.3K$95.6K$116K$122K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A ADP, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (Infinity% per període)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a ADP in United States és una compensació total anual de $121,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ADP per al rol de Analista de Dades in United States és $89,250.

