ADNOC
ADNOC Enginyer Geològic Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer Geològic in United Arab Emirates a ADNOC totalitza AED 630K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ADNOC. Última actualització: 12/2/2025

Paquet Mitjà
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Total per any
$172K
Nivell
L3
Base
$147K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24.5K
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
16 Anys
Quins són els nivells professionals a ADNOC?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Geològic a ADNOC in United Arab Emirates és una compensació total anual de AED 762,020. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ADNOC per al rol de Enginyer Geològic in United Arab Emirates és AED 669,476.

Altres recursos

