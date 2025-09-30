Directori d'empreses
Adecco
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • India

Adecco Enginyer de Programari Salaris a India

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Adecco totalitza ₹739K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Adecco. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Adecco
Test Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹739K
Nivell
L1
Base
₹739K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Adecco?

₹13.95M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Backend

PMF

El paquete salarial más alto reportado para un Enginyer de Programari en Adecco in India tiene una compensación total anual de ₹3,078,292. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Adecco para el puesto de Enginyer de Programari in India es ₹739,076.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Adecco

Empreses relacionades

  • UBS
  • ADP
  • Credit Suisse
  • Asure Software
  • Insperity
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos