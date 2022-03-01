Directori d'empreses
Acxiom
Acxiom Salaris

El salari de Acxiom oscil·la entre $37,185 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $162,185 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Acxiom. Darrera actualització: 9/1/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $110K

Enginyer de Software Full-Stack

Arquitecte de Solucions
Median $100K

Arquitecte de Dades

Científic de Dades
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analista Financer
$144K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$37.2K
Gestor de Projectes
$83.6K
Vendes
$80.4K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$162K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Acxiom és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $162,185. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Acxiom és $105,000.

