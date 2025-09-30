Directori d'empreses
ACV Auctions
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Chennai Metropolitan Area

ACV Auctions Enginyer de Programari Salaris a Chennai Metropolitan Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Chennai Metropolitan Area a ACV Auctions totalitza ₹37K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ACV Auctions. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total per any
₹37K
Nivell
L3
Base
₹29.8K
Stock (/yr)
₹7.2K
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
6 Anys
Quins són els nivells professionals a ACV Auctions?

₹160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Enginyer de Programari u ACV Auctions in Chennai Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹4,976,073. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ACV Auctions za ulogu Enginyer de Programari in Chennai Metropolitan Area je ₹3,219,298.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ACV Auctions

Empreses relacionades

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos