Directori d'Empreses
ACTUM Digital
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

ACTUM Digital Salaris

El rang de salaris de ACTUM Digital varia de $22,648 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $65,010 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ACTUM Digital. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Gerent de Projecte
$64.7K
Enginyer de Programari
$22.6K
Arquitecte de Solucions
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

O cargo mais bem pago reportado na ACTUM Digital é Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,010. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na ACTUM Digital é $64,665.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ACTUM Digital

Empreses relacionades

  • Airbnb
  • Dropbox
  • Netflix
  • Snap
  • DoorDash
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos