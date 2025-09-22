Directori d'empreses
Activision Blizzard
Activision Blizzard Gestor de Disseny de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in United States a Activision Blizzard oscil·la entre $148K i $206K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Activision Blizzard. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$160K - $194K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$148K$160K$194K$206K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Activision Blizzard, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a Activision Blizzard in United States és una compensació total anual de $206,480. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Activision Blizzard per al rol de Gestor de Disseny de Producte in United States és $147,740.

Altres recursos