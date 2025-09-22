Directori d'empreses
Activision Blizzard
Activision Blizzard Consultor de Gestió Salaris

La compensació total mitjana de Consultor de Gestió in United Kingdom a Activision Blizzard oscil·la entre £138K i £188K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Activision Blizzard. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

£147K - £178K
United Kingdom
Rang Habitual
Rang Possible
£138K£147K£178K£188K
Rang Habitual
Rang Possible

£121K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Activision Blizzard, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Consultor de Gestió på Activision Blizzard in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £187,850. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Activision Blizzard för Consultor de Gestió rollen in United Kingdom är £137,649.

Altres recursos