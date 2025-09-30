La compensació de Enginyer de Programari in Greater Chicago Area a ActiveCampaign oscil·la entre $176K per year per a Senior Software Engineer i $180K per year per a Staff Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Chicago Area totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ActiveCampaign. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A ActiveCampaign, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
