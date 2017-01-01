Directori d'empreses
Actifio
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    Actifio is an innovative Enterprise Data as a Service platform that virtualizes data, enabling instant global access and protection. It revolutionizes cloud data management.

    actifio.com
    Lloc web
    2009
    Any de fundació
    420
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos