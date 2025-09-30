Directori d'empreses
Actalent
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Canada

Actalent Enginyer de Programari Salaris a Canada

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a Actalent totalitza CA$106K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Actalent. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total per any
CA$106K
Nivell
Mid Level
Base
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Actalent?

CA$226K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Títols inclosos

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

Altres recursos