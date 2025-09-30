Directori d'empreses
Acquia
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Pune Metropolitan Region

Acquia Enginyer de Programari Salaris a Pune Metropolitan Region

La compensació de Enginyer de Programari in Pune Metropolitan Region a Acquia totalitza ₹2.17M per year per a Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Pune Metropolitan Region totalitza ₹2.81M.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Acquia?

PMF

The highest paying salary package reported for a Enginyer de Programari at Acquia in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹5,432,407. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acquia for the Enginyer de Programari role in Pune Metropolitan Region is ₹2,806,207.

Altres recursos