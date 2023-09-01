Directori d'empreses
ACME Capital
ACME Capital Salaris

El salari de ACME Capital oscil·la entre $15,107 en compensació total anual per a un Redactor Tècnic a la banda baixa fins a $178,850 per a un Capitalista de Risc a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ACME Capital. Darrera actualització: 11/15/2025

Enginyer de Programari
Median $130K
Redactor Tècnic
$15.1K
Capitalista de Risc
$179K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a ACME Capital és Capitalista de Risc at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $178,850. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ACME Capital és $130,000.

