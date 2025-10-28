Directori d'empreses
Accton Technology
Accton Technology Enginyer de Maquinari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Maquinari in Taiwan a Accton Technology totalitza NT$1.64M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Accton Technology. Última actualització: 10/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
Accton Technology
Power Design
Hsin-chu, TP, Taiwan
Total per any
NT$1.64M
Nivell
Advance Engineer
Base
NT$1.64M
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
7 Anys
Quins són els nivells professionals a Accton Technology?
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Maquinari a Accton Technology in Taiwan és una compensació total anual de NT$2,162,251. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Accton Technology per al rol de Enginyer de Maquinari in Taiwan és NT$1,181,817.

