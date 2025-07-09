Directori d'Empreses
Accor
Accor Salaris

El rang de salaris de Accor varia de $29,383 en compensació total anual per a Redactor Publicitari a l'extrem inferior a $72,648 per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Accor. Última actualització: 8/15/2025

$160K

Assistent Administratiu
$29.8K
Redactor Publicitari
$29.4K
Gerent de Projecte
$69K

Analista de Ciberseguretat
$72.6K
Enginyer de Programari
$69.6K
PMF

