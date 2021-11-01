Directori d'empreses
Accolade
Accolade Salaris

El salari de Accolade oscil·la entre $26,330 en compensació total anual per a un Operacions d'Atenció al Client a la banda baixa fins a $422,875 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Accolade. Darrera actualització: 11/14/2025

Enginyer de Programari
Median $136K
Gestor de Producte
Median $282K
Operacions de Negoci
$32.1K

Atenció al Client
$56.2K
Operacions d'Atenció al Client
$26.3K
Analista de Dades
$150K
Científic de Dades
$163K
Recursos Humans
$215K
Dissenyador de Producte
$67.3K
Analista de Ciberseguretat
$60.3K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$423K
Gestor de Programes Tècnics
$176K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Accolade és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $422,875. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Accolade és $143,124.

