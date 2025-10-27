Directori d'empreses
Abu Dhabi Investment Authority
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Abu Dhabi Investment Authority Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in United Arab Emirates a Abu Dhabi Investment Authority oscil·la entre AED 522K i AED 744K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Abu Dhabi Investment Authority. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Rang Habitual
Rang Possible
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer de Programari contribucions a Abu Dhabi Investment Authority per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Don't get lowballed

Contribuir
Quins són els nivells professionals a Abu Dhabi Investment Authority?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates és una compensació total anual de AED 744,140. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Abu Dhabi Investment Authority per al rol de Enginyer de Programari in United Arab Emirates és AED 521,534.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Abu Dhabi Investment Authority

Empreses relacionades

  • Apple
  • Google
  • Roblox
  • Netflix
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos