Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Salaris

La compensació total mitjana de Cybersecurity Analyst a Abu Dhabi Investment Authority oscil·la entre AED 141K i AED 193K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Abu Dhabi Investment Authority. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Rang Habitual
Rang Possible
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Abu Dhabi Investment Authority?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Cybersecurity Analyst a Abu Dhabi Investment Authority és una compensació total anual de AED 193,226. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Abu Dhabi Investment Authority per al rol de Cybersecurity Analyst és AED 141,139.

