ABOUT YOU Salaris

El rang de salaris de ABOUT YOU varia de $65,128 en compensació total anual per a Gerent de Projecte a l'extrem inferior a $92,656 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ABOUT YOU. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $69.8K
Analista de Dades
$70.3K
Científic de Dades
$69.4K

Dissenyador de Producte
$92.7K
Gestor de Producte
$81.5K
Gerent de Projecte
$65.1K
PMF

El rol més ben pagat informat a ABOUT YOU és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $92,656. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a ABOUT YOU és de $70,053.

