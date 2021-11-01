Directori d'empreses
Abnormal AI
Abnormal AI Salaris

El salari de Abnormal AI oscil·la entre $67,409 en compensació total anual per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda baixa fins a $623,603 per a un Recursos Humans a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Abnormal AI. Darrera actualització: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Enginyer de Programari Backend

Gestor de Producte
Median $200K
Analista de Ciberseguretat
Median $181K

Recursos Humans
$624K
Màrqueting
$208K
Operacions de Màrqueting
$214K
Reclutador
$199K
Vendes
$236K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$585K
Gestor de Programes Tècnics
$67.4K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Abnormal AI, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Abnormal AI és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $623,603. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Abnormal AI és $210,816.

Altres recursos