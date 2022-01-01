Directori d'empreses
ABBYY
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

ABBYY Salaris

El salari de ABBYY oscil·la entre $36,116 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $111,543 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ABBYY. Darrera actualització: 9/8/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $80K
Analista de Negoci
$93.6K
Desenvolupament Corporatiu
$39.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Servei al Client
$36.4K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$36.1K
Màrqueting
$46.6K
Gestor de Producte
$78.2K
Gestor de Projectes
$72.1K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$112K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a ABBYY és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $111,543. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ABBYY és $72,136.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a ABBYY

Empreses relacionades

  • KLDiscovery
  • Civis Analytics
  • eClinicalWorks
  • GoodData
  • BAO Systems
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos