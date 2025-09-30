La compensació de Enginyer de Programari in Metropoolregio Eindhoven a ABB oscil·la entre €81K per year per a Software Engineer i €88.5K per year per a Senior Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Metropoolregio Eindhoven totalitza €84.8K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ABB. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
