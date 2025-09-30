La compensació de Enginyer de Programari in Italy a ABB oscil·la entre €38.6K per year per a Associate Software Engineer i €44.6K per year per a Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Italy totalitza €38.6K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ABB. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Associate Software Engineer
€38.6K
€33.8K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.6K
€42.6K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
