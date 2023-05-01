Directori d'Empreses
Aaptiv
Treballes aquí? Reclama la teva empresa
Principals coneixements
  • Contribueix amb alguna cosa única sobre Aaptiv que pugui ser útil per als altres (ex: consells d'entrevista, elecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Aaptiv provides digital health and wellness coaching to individuals, companies, and organizations with a fast-growing community of members who take on average 20,000 of Aaptiv's exclusive classes each day across 15 categories. Aaptiv has transformed corporate fitness & wellness benefit programs to deliver personalized, high-quality fitness for each individual in an organization. Aaptiv members have unlimited, on-demand access to thousands of audio and video workouts and structured programs across 15 categories.

    http://www.aaptiv.com
    Lloc web
    2015
    Any de fundació
    126
    Nombre d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rep salaris verificats a la teva safata d'entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privadesa i els Termes del servei apply.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Aaptiv

    Empreses relacionades

    • Flipkart
    • LinkedIn
    • Google
    • PayPal
    • Databricks
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos